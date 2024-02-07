近年詐欺猖獗，案件量爆增，據警政署統計，去年詐騙案逾3萬5000件，詐騙金額超過79億，均創歷年最高紀錄，基層檢察官承受極大案量壓力，雖然法務部重申將將致力合理化檢察官工作負擔，改善檢察官工作環境，但檢改團體「劍青檢改」7日強調，須優化檢方人力結構，才能強化偵查與打詐效能，因此呼籲新國會修正《法院組織法》，將檢察官助理法制化、常態化，才能襄助全國檢察官強化偵查與打詐效能。

劍青檢改表示，近年來，詐騙案件暴增，地檢署承受極大規模的案量壓力，基層檢察官仍勉力偵辦各類案件，各地並陸續指揮偵破多起詐團案件，堅守崗位。

但長期而言，檢察機關除須收納全國警察局、調查局、海巡署、移民署全部案量，還須自接民眾直接申告與巨量濫訴案件。地檢署不僅是全國司法警察機關移送案件的守門人，更是全國刑事法院前端的攔沙壩。

然而，檢察機關人力結構設計不良，檢察官人數與輔佐辦案的檢察事務官人數遠不成比例，形成「將多兵少」、「校長兼撞鐘」、「頭重腳輕」、「倒金字塔」的畸形結構，與日、韓檢察機關內部具有完善輔佐人力結構迥異，亟待從結構面與根源處有效改革。

劍青檢改一向主張，須優化檢方人力結構，才能強化偵查與打詐效能，並呼籲增設檢察官助理等輔佐人力。去年行政院同意以臨時預算方式增設100名檢察官助理，並支持至今113年底額外增加150名員額，希能緩解檢方案量壓力。

但檢察官助理目前僅係臨時預算編制，未來隨時可能慘遭廢止。相較於現行《法院組織法》早已明文容許法院設置法官助理及司法事務官兩職，為何檢察體系無法正常設置檢察官助理？相當不公平且不合理。

劍青檢改認為，當務之急，在於增修與健全《法院組織法》的法源依據，因此期望新國會支持修法能將檢察官助理法制化、常態化，襄助全國強化偵查與打詐效能。