屏東市公園西路上有家牛排館生意超好，每到用餐時間總是客滿，且外面還有一堆人排隊等進，但同時也導致違停亂象頻傳，近日網傳一段影片，直見店家廣播「警察來開單」後，一群消費者吃到一半嚇得往外衝移車，錄影者還笑稱「以為是火警逃難」，對此，警方呼籲民眾用餐時勿貪圖一時之便違停，最高可處1200罰鍰。

近日網傳一段影片，直見店家廣播「警察來開單」後，一群消費者吃到一半嚇得往外衝移車，錄影者稱，這是在屏東市公園西路上的某家牛排館拍的，還以為是火警逃難，原來是路口違停遭取締，民眾吃到一半丟下餐點全數往外衝移車。

對此，屏東警分局指出，有民眾在餐廳用餐中途，因警方到場舉發違規停車，蜂湧而出急忙移置車輛，在此呼籲民眾，車輛違規停放紅線、交岔路口十公尺內，或停放騎樓導致行人無法通行，警方都將依道路交通管理處罰條例第56條1項6款規定舉發，可處600至1200元罰鍰，請民眾用餐時勿貪圖一時之便，任意違規停車，妨礙其他用路人的通行路權。

警方進一步指出，從去年7月至今，屏東市公園西路段共取締107件違規停車。