周三泛歐Stoxx 600指數早盤小幅波動，走在平盤的486點附近。

TeamViewer's大漲10.9%，漲幅居冠於Stoxx 600成分股；此前該德國軟體公司公布高於預期的第四季營收和獲利。

能源公司目前處於獲利豐厚公司的前段班。丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)公布第四季的營業利益超出預期，股價上漲了6.3%。

另一方面，挪威石油天然氣生產商挪威國家石油(Equinor)上季運營利益高於預期，但表示，將削減2024年對股東支付的總金額，股票因此下跌3.7%。

油氣股指數仍上漲了0.2%。

德國郵政下跌4%，也抑制了大盤上漲；稍早德國國有的KfW銀行宣布，以21.7億歐元出售了德國郵政5000萬股的股票。

在數據公布方面，德國12月工業生產降幅，明顯超出預期，月減1.6%，遠高於預期的月減0.4%，並且為連續第七個月的下降，顯示工業仍為經濟最大的拖累。