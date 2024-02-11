南韓演員池昌旭出道多年，演出許多經典韓劇《奇皇后》、《Healer》、《便利店新星》等，除帥氣外型精湛演技更讓他深受觀眾喜愛，近期與申惠善主演的《歡迎回到三達里》成績也相當亮眼；如今韓網卻發現他疑似排戲時在市內抽菸，引爆眾人怒火，對此，經紀公司也發出聲明坦承池昌旭確實有抽菸，並表示非常抱歉。

韓國論壇破千條評論談論池昌旭疑似在排戲時抽電子菸一事，且因當時身旁還有申惠善和其他演員、工作人員，因此網友幾乎一面倒認為「男神哈菸」有損形象「可以感受到他在劇組的權力有多大」、「其他人都在室內，你的禮貌去哪了？」不過有池昌旭的粉絲出面護航「他吐菸是低著頭，沒有對著人噴」、「這根本花絮整人吧」、「沒看到那是筷子嗎？」

對此，經紀公司坦承，池昌旭確實有在室內吸食電子菸，並提到池昌旭已經認知到錯誤，不當行為讓外界感到失望，十分抱歉，也承諾未來將不再發生此事；如今該影片已遭刪除。

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