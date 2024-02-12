每個人性格不一樣，有些人鐵石心腸，有些人心腸太軟，被哄一哄就退讓，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座最容易心軟，他們心地善良、個性溫和，有時會因為退讓太多，反讓別人得寸進尺，為自己帶來不必要的麻煩。

▌摩羯座

摩羯表面看起來很嚴肅，其實容易變得心軟，「刀子口豆腐心」講的就是他們，摩羯雖然言語毒辣，但只要給他們一個好理由，就會回心轉意，難以拒絕朋友的請求，即使心裡不願意也會伸出援助之手，摩羯這種容易心軟的性格，如果遇到壞人就很容易被利用。

▌雙魚座

雙魚個性單純，很容易相信別人的話，只要對別人好一點，就會傻傻地掏出真心，一點點小小的善意，就能讓感性的雙魚感同身受，如此單純的人實在太容易受騙，偏偏他們不懂得防備，其他人做過什麼讓他難過的事，他們還會為對方找藉口；只要對方道歉了，他們就願意和對方和解，完全沒有辦法狠心斷絕關係，最後把自己搞得很累。

▌雙子座

雙子個性外向，社交圈也很廣，但與人交往的過程中，難免會產生一些摩擦，他們面對爭執時總是嘴硬心軟，表面上看起來很強勢，其實心比人還軟，肯下台階反省自己的錯誤，這也是他們可愛的一面；儘管他們偶爾嘴上功夫不饒人，但也不會得罪人，反而會讓人覺得他們容易相處，但若碰到不善良的人，反而會讓對方覺得好欺負。