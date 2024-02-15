今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故， 65歲張男駕駛大貨車迴轉不慎自撞八里焚化爐圍牆，造成車輛毀損及62歲乘客林女受傷。
警方表示，15日下午14時許接獲通報於八里區中山路三段上有交通事故發生，經查為一部大貨車自撞八里焚化爐前圍牆造成毀損，車輛也因此毀損及62歲乘客林女受傷，駕駛酒測值為0，現場已通知消防及救護人員到場協助。
蘆洲分局呼籲，駕駛人請務必注意路況，小心慢行，以免發生事故。
今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故， 65歲張男駕駛大貨車迴轉不慎自撞八里焚化爐圍牆，造成車輛毀損及62歲乘客林女受傷。
警方表示，15日下午14時許接獲通報於八里區中山路三段上有交通事故發生，經查為一部大貨車自撞八里焚化爐前圍牆造成毀損，車輛也因此毀損及62歲乘客林女受傷，駕駛酒測值為0，現場已通知消防及救護人員到場協助。
蘆洲分局呼籲，駕駛人請務必注意路況，小心慢行，以免發生事故。
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