今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故。（圖／警方提供）

今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故， 65歲張男駕駛大貨車迴轉不慎自撞八里焚化爐圍牆，造成車輛毀損及62歲乘客林女受傷。

今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故。（圖／警方提供）

今15日下午14時許，新北市八里區中山路三段發生一起交通事故。（圖／警方提供）

警方表示，15日下午14時許接獲通報於八里區中山路三段上有交通事故發生，經查為一部大貨車自撞八里焚化爐前圍牆造成毀損，車輛也因此毀損及62歲乘客林女受傷，駕駛酒測值為0，現場已通知消防及救護人員到場協助。

蘆洲分局呼籲，駕駛人請務必注意路況，小心慢行，以免發生事故。