韓國樂團「N.Flying」2位主唱李承協與柳會勝去年受邀擔任桃園跨年晚會海外嘉賓，在近半小時的表演中，展現超強唱功，不只現場觀眾被圈粉，影片也在網路上瘋傳引起熱議，他們也實現台上做出的承諾，「2023年我們常常來台，因此2024年，我們也會一樣，常常來台跟大家見面」，宣布將在3月17日來台舉辦專場演唱會，2人開心發出邀請：「不管你是一直支持N.Flying的N.Fia（官方粉絲名），還是新加入的N.Fia，我們都非常歡迎，大家當天都能來邊唱邊同樂！」

儘管吉他手車勳、貝斯手徐東成、鼓手金宰鉉去年陸續入伍服役，雙主唱李承協和柳會勝依舊馬不停蹄舉辦演唱會與各地粉絲見面，本月23、24日於香港舉辦2場演唱會後，下一站就會到台北開唱，但2人卻一點都不喊累，直呼：「N.Fia對我們意義重大，每個作品推出與演出過程中，我們除了擁有家人與工作團隊的支持外，N.Fia就跟陽光般重要，N.Fia一字一句的鼓勵，才能讓我們走到今天，因此我們不辛苦，只有感覺做的還不夠，希望能把最棒的演出呈現於舞台上！」

「2024 SEUNG HYUB ＆ HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE'RE HERE' IN TAIPEI」將於3月17日在晚間6點在台北信義劇場Legacy MAX舉行，票價訂為搖滾A區NT$4,980元、搖滾B區NT$3,280元與身心席NT$2,400元，門票預計在2月18日（日）11點於Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣。隊長李承協也搶先預告：「這次的演出歌單，絕對是全新的演唱會內容企劃，我們要用最精彩的舞台跟大家來場音樂饗宴！」