韓國樂團「N.Flying」2位主唱李承協與柳會勝去年受邀擔任桃園跨年晚會海外嘉賓,在近半小時的表演中,展現超強唱功,不只現場觀眾被圈粉,影片也在網路上瘋傳引起熱議,他們也實現台上做出的承諾,「2023年我們常常來台,因此2024年,我們也會一樣,常常來台跟大家見面」,宣布將在3月17日來台舉辦專場演唱會,2人開心發出邀請:「不管你是一直支持N.Flying的N.Fia(官方粉絲名),還是新加入的N.Fia,我們都非常歡迎,大家當天都能來邊唱邊同樂!」

儘管吉他手車勳、貝斯手徐東成、鼓手金宰鉉去年陸續入伍服役,雙主唱李承協和柳會勝依舊馬不停蹄舉辦演唱會與各地粉絲見面,本月23、24日於香港舉辦2場演唱會後,下一站就會到台北開唱,但2人卻一點都不喊累,直呼:「N.Fia對我們意義重大,每個作品推出與演出過程中,我們除了擁有家人與工作團隊的支持外,N.Fia就跟陽光般重要,N.Fia一字一句的鼓勵,才能讓我們走到今天,因此我們不辛苦,只有感覺做的還不夠,希望能把最棒的演出呈現於舞台上!」

「2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE'RE HERE' IN TAIPEI」將於3月17日在晚間6點在台北信義劇場Legacy MAX舉行,票價訂為搖滾A區NT$4,980元、搖滾B區NT$3,280元與身心席NT$2,400元,門票預計在2月18日(日)11點於Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣。隊長李承協也搶先預告:「這次的演出歌單,絕對是全新的演唱會內容企劃,我們要用最精彩的舞台跟大家來場音樂饗宴!」