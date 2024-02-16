周五泛歐Stoxx 600指數早盤升2.38點或0.5%，為490.92點，並觸及兩年新高。其中礦業股領漲，本周以來更累計上漲了2.2%。

德法股市在周四創歷史新高，周五早盤繼續呈現上揚局面。

英國富時指數大漲0.8%，領漲其它地區股市。稍早英國官方公布一月零售銷售月增3.4%，表現強於預期，並且從前一個月的月減3.3%中復甦。

此外另一提振市場信心的，法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在周五稍早表示，有許多理由讓人相信，歐洲央行在今年首次降息的問題上，不應該拖太晚。

芬蘭採礦設備製造商美卓(Metso)大漲7%，稍早該公司公布第四季獲利優於預期，並且對於公司建材部門給予樂觀的財測。

儘管2023年獲利超出預期，國民西敏寺銀行(NatWest)仍下滑0.7%。該英國銀行在經歷了醜聞纏身的一年後，正準備加速出售該公司的國家持有股票。

比利時薄膜材料公司優美科(Umicore)預測2024年核心獲利將下滑，隨後股價下跌4.2%。