74歲男星劉松仁過去在《步步驚心》中飾演過皇阿瑪「康熙帝」一角，代表作還有《京華春夢》、《大時代》、電影《鹿鼎記》等，1971年出道的他在演藝圈53年作品無數，最近他受訪宣布未來不會再拍戲，直言已經沒有戲癮，個性內斂、害怕露面，未來想當普通人生活下去。

劉松仁日前傳出被拍到拄拐杖走路，身形消瘦，被質疑是否中風，但他的經紀人後來澄清他只是跌倒摔傷。近日，劉松仁上節目被問到這兩、三年在忙什麼？怎麼很少露面，他回應自己近年有參加音樂劇《利瑪竇》，但當工作人員問他想演什麼？他想了很久發現好像都可以，已經失去挑戰演技的慾望。

劉松仁直言，尤其是演舞台劇時，他怕醜、怕露面、不喜歡張揚，低調的性格讓他逐漸發現不適合再待在演藝圈，跟演電影比起來，自己比較喜歡接演電視劇，《利瑪竇》結束後他便不再接新工作，表示自己真的不想拍了，宣布要退休。

劉松仁近年常傳身體不好，2020年傳中風被經紀人否認，後來他發文報平安，先是替愛犬慶生，接著又曬出近照寫下：「向大家問好！」，釣出趙雅芝留言：「Hello松哥，太久沒見了，見到你發的圖片，感覺你好開心啊，真好！」劉松仁則回應改天相約見面敘舊，心情看來相當不錯。