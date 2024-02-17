來自歐洲太空總署，現擔任國際太空站(ISS)指揮官的安德里亞斯·莫根森(Andreas Mogensen)在執行六個月的美國國家航空暨太空總署(NASA)Crew-7太空任務期間，可透過由丹麥航空公司製造的FERGO健身腳踏車和VIVE Focus 3進行VR運動體驗。

宏達電董事長王雪紅表示，在國際太空站成功部署VIVE Focus 3，成為能夠支援太空人心理健康的重要裝置之一，是一個卓越的里程碑。本次能夠在此基礎上擴展計畫，同時能支持太空人的身體健康。王雪紅進一步表示，宏達電受到創新文化的鼓舞，持續追求推動前沿沉浸技術的新途徑。VIVE Focus 3成為第一款能夠在太空微重力環境下運作的一體機VR頭顯裝置，這不僅是我們團隊努力的見證，更將對地球產生深遠的影響。這項創新的影響力也將跨越了地球。

來自英國太空總署的傑瑞米·柯蒂斯(Jeremy Curtis)等專家則表示，在太空中度過五個月的太空人若未持續性地運動可能會失去「40％ 的肌肉和12％ 的骨量」。柯蒂斯指出，「此肌肉流失量相當於一個20歲的人在三個月內變成60歲。」回到地球後，太空人可能需要花上長達12個月的時間來進行身體全面康復。