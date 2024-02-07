Jose Altuve will be an Astro for life. pic.twitter.com/ndPHz1lP7E — Houston Astros (@astros) February 6, 2024

太空人7日宣布與明星二壘手「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）完成5年續約，美媒報導總值為1.25億美元（新台幣39億），持續到2029年他39歲，也就是艾爾圖維確定生涯都不會轉隊。太空人在X平台寫道：「艾爾圖維現在是終身太空人了。」艾爾圖維的生涯保障薪資達到3億美元，大聯盟二壘手第一人。

艾爾圖維16歲時在家鄉委內瑞拉參加太空人的試訓營，因為168公分的身高被拒之門外，球探甚至懷疑他是虛報年齡的兒童。艾爾圖維回家拿了出生證明再去闖一次，他的決心和才華讓太空人以1.5萬美元簽下培育。

2017年艾爾圖維當選美聯MVP，幫助太空人摘下世界大賽冠軍，現總統當選人賴清德當時就以艾爾圖維來勉勵台灣勞工提升競爭力。

太空人老闆克朗（Jim Crane）承諾過會續約艾爾圖維，透過王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）達成共識，艾爾圖維前一紙合約5年1.51億美元持續到2024年，新的合約是從2025年開始領取。大聯盟當今最貴的二壘手就是艾爾圖維，雖然道奇貝茲（Mookie Betts）、遊騎兵西曼（Marcus Semien）近來也在守備二壘，不過貝茲本職是外野手，西曼是游擊手。