3屆賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）回歸藍軍道奇了，大聯盟官網報導，柯蕭去年11月動了左肩膀手術，最快在今年夏天復出，道奇仍決定從自由市場將他帶回一同爭冠，這是柯蕭生涯第17個球季，他從2006年選秀加入道奇至今都沒有轉過隊。球團尚未宣布簽約，美媒The Athletic報導是1+1合約，明年有柯蕭的球員選項。

柯蕭的傷勢會讓他開季直接進入60天傷兵名單，岡索林（Tony Gonsolin）則是韌帶手術整季報銷，不過道奇補進了新王牌山本由伸，還有比較容易受傷的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓（James Paxton）等先發輪值，可以接受柯蕭的缺陣。

今夏復出時柯蕭將滿36歲，他是十多年如一日的頂尖投手，只要例行賽狀態健康，他永遠都能繳出好成績，生涯自責分率2.48，上季帶著傷仍壓到2.46。柯蕭2020年摘下生涯首座世界大賽冠軍，如今在大谷翔平等巨星聯手下，有機會再添1冠。

柯蕭和大谷翔平曾有一點誤會，大谷初赴美時接受道奇面試，柯蕭也在場，他對於大谷堅持打DH相當不滿，因為那時候國聯球隊根本沒有DH，被柯蕭批評「浪費大家時間」，還是菜鳥的大谷甚至被道奇球迷噓過。現在事過境遷，柯蕭也稱讚大谷說：「他是獨一無二的球員，沒有任何人像他那樣。等他再度回到投手丘，所有人都會想看他，包括我。」