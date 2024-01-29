道奇球星大谷翔平、傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）的聯合簽名卡上周以11萬3460美元拍賣售出（新台幣354萬）。這張是Topps公司發行的決定版系列，僅此1張，去年11月被人抽中。這張卡片把兩人的簽名和打擊的球員卡接合在一起。
大谷翔平2018年赴美展現前所未見的二刀流天分，被譽為「當代的貝比魯斯」，因此Topps發行的聯合簽名卡片還有另一個版本，就是大谷與魯斯都是投球的照片。
貝比魯斯以全壘打王著稱，他的大棒為美國職業棒壇開啟了「活球時代」，他投球的成績也不容忽視。魯斯在1916年球季先發登板40場，留下23勝12敗、自責分率1.75（美聯最佳），包括9場完封勝，投球局數323.2局，沒被敲過全壘打，現在看來是怪物等級的數據。
不過貝比魯斯是在「死球年代」的投手，那時候全聯盟單季只有300多支全壘打，今年全聯盟單季超過5000轟，不可同日而語。魯斯當時是全職投手，也不像大谷是同時擔任打者與投手。大谷2022年繳出投球代表作，標準化防禦率達到172（聯盟平均值為100），魯斯的最佳成績為158。魯斯拿過7座世界大賽冠軍，摘下生涯首冠就是大谷在新球季設立的目標。
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