道奇日籍球星大谷翔平日常生活充斥著棒球，31日他罕見更新IG動態，針對近期傳出有關貼身翻譯水原一平的不實報導出面闢謠。

大谷翔平上季敲出44轟，締造大聯盟史上首位日本球員全壘打王，順利奪下美聯MVP。日前大谷翔平出席BBWAA（美國棒球記者協會）所主辦的晚宴，以黑色西裝和蝴蝶領結華麗亮相，並用英文進行大約2分鐘的演講，向前東家天使、道奇隊友等人表示感謝。

不過近期日本媒體《女性自身》爆料，有球迷希望透過水原一平的妻子牽線，想藉機來認識大谷翔平，讓水原一家感到相當困擾；另一則為《週刊女性》報導，大谷翔平去年底邀請父母前往洛杉磯過年。大谷特別將這兩篇報導截圖，並在限時動態表示，「最近有很多與事實不符的報導，呼籲球迷特別注意。」大谷翔平向來很少在社群平台抒發心情，讓粉絲們也相當驚訝及擔憂。

報導內容曝光妻子身分，水原一平也透過IG澄清，「我的妻子並不是前火腿鬥士啦啦隊成員，他就是百分之百的普通人，對於給所有包含火腿隊相關人員帶來不便，我感到非常抱歉。」