大陸國台辦17日晚間指14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，嚴重傷害兩岸同胞感情。且兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。海洋委員會主委管碧玲18日在臉書貼文說，我國充滿善意，但從今年這兩個月的報案數24件看得出來，這是事實。如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？

管碧玲說，關於國台辦的發言，有關禁限制水域的問題，海巡署必須守護！「我必須誠懇的說明，這不是海巡署一意孤行，這同時也是金門鄉親的看法，也是金門鄉親的需要。」海巡署對大陸漁民、民眾同樣充滿善意，事實上，不管兩岸的軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和大陸地區的相關執法單位立場相同，在海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道的精神，合作在保護雙方的人民，對於海上人道救援需要的部分，雙方都是二話不說，奮勇相救。

管碧玲說，海巡署對大陸漁民，甚至貨船也好，充滿善意，救援案件沒有中斷過。近3年來，針對大陸人民，就有14件救援、1件救援備便。這3年來，海巡署在海上就成功救援20人，尋獲遺體6具，出動的船艦艇達93艘次。每一次出勤、每救一條人命，都是善意、都是愛，這才是事實。