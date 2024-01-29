海洋委員會委會為防制非洲豬瘟入侵，主委管碧玲除了要求海巡署加強查緝作業之外，29日赴金門視察小三通安檢作業，走訪各地海巡隊，叮囑春節期間勤務不放鬆。海巡署防制非洲豬瘟六年來，針對小三通攜帶肉品檢查、海上豬屍漂流打撈、灘岸擱淺肉品、豬屍巡查，及海上肉品走私等四大勤務項目，持續戰戰兢兢，嚴加防範。

海巡署表示，6年來共處置181件，其中18件檢驗為陽性。管碧玲表示，除了去年19件案例全部都是陰性之外，每年都有陽性反應個案，顯見滴水不漏的勤務目標非常重要！

海巡署自2018年12月迄今在全台應處海漂豬屍體案件共計155案，每年約有1至3件呈陽型反應，去年19件則皆為陰性。就各地區發現海漂豬屍體數量分析，以金門69件最多，其次是中部海岸及宜蘭地區皆為17件，馬祖地區12件以及西北部海岸9件，其餘縣市不超過5件。若以案件發現時間進行月份統計，以春末夏初期間53件最多，冬季期間37件次之。

海巡署表示本島岸際案件受台灣近岸潮流影響，其來源應該都是本島沿岸。管碧玲表示，由於台灣海域調查的密度問題，海流模擬難免有誤差，但是模擬結果只要掌握研析比對的方法論，仍然有助於防疫的參考。

因應年關將至，管碧玲特別呼籲，國人出國旅遊或返國省親，切勿攜帶或以郵包方式寄運豬肉類產製品進入國境，更期許國人與政府共同攜手保護我們的家園。