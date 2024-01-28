新國會三黨不過半，民眾黨日前喊話藍綠有意角逐立院龍頭者做出4項承諾，民眾黨準立委黃國昌今又拋出委員會改為「單一召委制」，民進黨團總召柯建銘批評，黃此舉無非是要明助國民黨，更直言「司馬昭之心路人皆知」。黃今晚又回擊柯，稱「柯建銘是在打臉自己、還是在洗臉新潮流？」

黃國昌說，他提出單一召委制，不出預料，反改革的指標性人物柯建銘，馬上跳出來反對，面對如果改革成功、就沒有辦法拿召委當籌碼私下喬事，柯建銘的反應，毫不令人意外。只不過柯建銘還不忘了要大潑別人髒水，格局就顯得太low了。

黃國昌表示，柯建銘要反對，至少要用點心，否則如何面對自己領銜提案的民進黨黨版也兩度提出「單一召委制」的過往？

黃國昌強調，如果柯建銘的理由是，跟前院長王金平都持保留意見，那柯建銘幹嘛還2度代表民進黨團提案？還是想跟外界表示，早就結束的「王柯體制」厲害到連自家的提案都可以棄如敝屣？「不知道向來主張委員會應採單一召委制的新潮流，是否認同柯建銘這種說法？」