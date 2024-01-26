養豬場平時應做好自我環境清潔消毒及生物安全防治。（新北市動保處提供）

新北動保處加強盤查死廢畜禽化製原料運輸車盤查作業。（新北市動保處提供）

近期中國大陸北方再度爆發嚴重非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟疫情在國際間仍然十分嚴峻，目前亞洲地區疫情已擴及17個國家，去年更新增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國。新北市動保處於冬季持續加強非洲豬瘟防疫作為，訪視全市126家養豬場，輔導豬農做好自主生物安全防護，對違法使用廚餘養豬者依法裁罰，加強日夜間查核肉品市場運豬車輛消毒作業，呼籲養豬業者勿將不明來源豬隻與場內豬隻混合飼養，全力防堵非洲豬瘟病毒入侵。

去年12月中中國大陸驚傳爆發變種非洲豬瘟，致病力與毒性更強，已造成大流行，我國農業部獸醫研究所12月中證實，中國大陸入境旅客攜帶的香脆腸檢出傳統型與新基因重組型2種非洲豬瘟病毒，此一變種病毒導致中國此波疫情延燒。截至去年12月15日，在邊境非法走私肉製品檢驗中，來自中國大陸肉製品占比達79.9％，中國大陸肉製品非洲豬瘟病毒陽性率達12.4％。這次變種病毒傳染力更高，且仍然沒有辦法用疫苗防治，因此帶有病毒的邊境走私肉製品流入廚餘被養豬場使用，將有可能造成疾病爆發。

動保處加強訪視全市126場養豬場，輔導豬場落實各項生物安全防護措施，督導廚餘養豬場須嚴格落實高溫蒸煮達90。C且達1小時以上，才能將病毒殺滅。自2021年10月起，國內飼養豬隻頭數低於199頭以下者依規定不得使用廚餘餵養，民眾即使只有飼養1頭豬隻，如違法使用廚餘餵養豬隻者，經查獲屬實將依「動物傳染病防治條例」第43條第8款規定及「飼料管理法」第29條第2款規定，合併最高可處400萬元。動保處去年11月份即接獲樹林區公所通報，查獲一養豬戶私自使用廚餘飼養場內14頭豬，已違反上述法律規定，依法合計開罰8萬元整。

肉品市場防禦上，動保處每日派駐防疫人員針對運豬車輛及夜間運輸車輛進行盤查，督導運豬車輛皆有裝載GPS追蹤系統，完成清消作業才可離場。為加強轄內死廢畜禽的載運車稽查來源及流向，透過防檢署「運輸車輛查核系統」隨機沿路攔查載運車輛，確保原料皆有上蓋密閉，核對死廢畜禽數量及化製程序正常，替國人食品衛生安全把關。

動保處表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，應持續防疫強化防疫意識及措施。呼籲豬農應落實畜牧場門禁管制措施，避免不明來源豬隻進入養豬場混合飼養，強化各項自主防疫工作。國人如有疫區國家旅遊，回國後應1周內不進入、造訪畜牧場，不攜帶疫區肉製品回國，也不要私自網購肉類製品，如持有來源不明肉品，應送交防檢署各分署或動保處進行處理，以堵絕非洲豬瘟病毒入侵。