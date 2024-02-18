新竹縣羅姓男子，因缺錢花用想吃免費牢飯，途經台中市烏日區1家超商，主動向店員表示要偷咖啡請求店員報警，又擔心犯行輕微會遭飭回，臨時改變心意搶走櫃台1萬5300元現金，警方獲報循線在嘉義1家網咖逮捕羅男，如願依強奪罪移送法辦。

台中市龍井區1家超商，昨天（17日）深夜11點多發生搶案，轄區烏日分局獲報到場，根據店員指稱，1名男子以欲偷竊咖啡為由要求報警時，卻趁機拿走櫃台正在清點的1萬5300元現金，旋即走出店外騎機車逃逸，所幸過程無人受傷。

警方獲報後立即成立專案小組追查，連夜調閱歹徒逃逸沿線監視器，不到6小時鎖歹徒落腳在嘉義1家網咖內，立即進入店內逮人，32歲羅姓男子看到警察，完全沒有反抗，乖乖配合束手就擒。

原來羅男因缺錢花用，遠從新竹騎車行經台中市的超商，原打算利用偷竊方式，換取免費牢飯，又擔心微罪無法如願，轉而從偷變搶，警方訊後將羅男依強奪罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。