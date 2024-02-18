2024新加坡航空展即將在星期二開幕，目前參展飛機正在陸續抵達，室內展示廳也在布置中。由中國商飛自行研發的C919客機，也在星期六抵達樟宜機場，這是C919客機首次參與國際航空展，必將積極爭取訂單。

新加坡航空展是2年舉辦一次，由於上一次仍然在疫情期間，只開放廠商參觀，規模冷清也就令人遺憾了。今年的航展將是疫情結束後的再出發，預料參觀人次將會「報復性增長」。

香港01報導，在新加坡航展期間，中國商飛公司派出了5架商用客機，包括2架C919及3架ARJ21，以進行地面展示，還有飛行展示，這是大陸商用飛機首次在國際航空展上亮相。參展的C919屬於東方航空公司，此前已經投用在上海至成都、北京航線。

C919屬於中運量窄體客機，此型客機也是市場上需求量最大的，目前被波音737與空巴A320所壟斷。但是，波音737MAX傳出了幾次場事故，還在今年初發生艙門脫落的空中驚魂，正是C919搶奪市佔率的大好機會。

新加坡空軍的F-15SG戰機，機尾寫著55，象徵新加坡空軍成立55年。(圖/許劍虹攝)

美國空軍的F-35A已提早到場，目前F-35的全球總產量已超過1000架。(圖/許劍虹攝)

馬來西亞的Su-30戰機，據傳馬來西亞有意替換所有的俄式戰機，改成美式戰機，這可能是最後的幾次展示。(圖/許劍虹攝)

泰國空軍的JAS-39C。2015年，泰國與中國大陸的跨國演習期間，泰JAS-39在射距外科目以大比分擊敗大陸殲11戰機(Su-27SK)，從此一戰成名。(圖/許劍虹攝)

在軍事航空方面，目前已到場的飛機包括新加坡空軍的F-15SE 打擊鷹戰機，其機尾有著「55」的字樣，代表新加坡空軍已成立55周年；而美國空軍的F-35A也已到場，這是航展的老常客了。另外，泰國空軍的JAS-39C戰機剛到，座艙被軟墊遮擋著。展會是後天開幕，準備期間，還會有其他戰機陸續抵達。

今年的飛行表演也將會相當精彩，主辦方Experia Events公告稱，2月20日至25日，將有8場飛行表演，其中，印度空軍的「孔雀飛行表演隊」(Sarang)將是首次出席國際航空展，有這是一支直升機飛行特技隊，並不多見。另外澳洲皇家空軍的「輪盤飛行隊」(Roulettes，操作 PC-21螺旋槳教練機)、印尼空軍的「朱比特飛行隊」(Jupiter，操作韓國KT-1螺旋槳教練機)，以及韓國空軍「黑鷹飛行隊」（Black Eagles，操作T-50噴射教練機）都會有精彩飛行表演。

據報導，碩大無朋的美國空軍的B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，也將於2月22日飛越會場上空，必然相當震撼。