F-35隱形戰機

兩位消息人士說，在美國國會對即將審議的國防預算設定上限，迫使政府設法節約後，總統拜登希望，五角大廈將明年採購的 F-35戰機數量減少 18%。

據路透報導，五角大廈原本打算，要訂購83架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35，但如今將減為70架以下，預計相關支出將減少16億美元（約502億台幣）。去年五角大廈預估，將以98億美元（約3,075億台幣）採購83架F-35戰機。而洛馬約1/4收入來自F-35，相關訂單減少，可能會產生衝擊。 目前國際上對F-35的需求依舊強勁，按照型號不同，每架戰機的價格約落在 8,000萬—1.2億美元（約25—38億台幣）之間。消息傳出後，洛馬股價下跌了 2.6%。

洛馬在聲明中說，他們期待就未來幾個月的 2025會計年度預算，與拜登政府和國會合作。消息人士還說，拜登要求的國防和國家安全總預算預計為8950 億美元（約28兆台幣），這將迫使一連串項目大減預算、延遲現有專案，並放緩填補因烏克蘭和以色列戰爭而消耗的武器庫存。

此外，消息人士還說，儘管美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與白宮管理預算局（White House's Office of Management and Budget）之間的預算談判大致已結束，但最後金額仍可能會在預算請求3 月 11 日公佈之前生變。

據一位知情業界主管和前國防官員說，五角大廈在國防預算中預料將分得 8,500億美元（近27兆台幣）。而刪減的300億美元（約9,411億台幣）也將波及其他專案。 例如，被視為在太平洋對威懾中國很重要的關島飛彈防禦專案，原本雖然獲得20億美元（約627億台幣）預算，但其中的一部分也在建議削減之列。