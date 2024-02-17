根據媒體報導，飛鴻-97A是殲-20的帶刀侍衛，機身類似殲-20，飛行速度不相上下，可攜帶8枚小型智慧型空對空飛彈或自殺無人機，以彌補殲-20彈藥的不足。前空軍副司令張延廷表示，如果飛彈要打殲-20，可能帶刀侍衛就會過去犧牲，殲-20就可脫身了。另外，殲-20飛行員身上也有了新裝備，也就是平板電腦。

張延廷17日在中天《前進戰略高地》節目中表示，殲-20帶著飛鴻-97A無人機，在飛行時，可以指揮它去攻擊，下面載著武器、彈藥去攻擊，空優更強。

張延廷接著指出，如果是其他空對空飛彈或空對空飛彈，發現殲-20，可能帶刀侍衛飛鴻-97A就會過去，因此飛彈打的會是帶刀侍衛。帶刀侍衛犧牲了，殲-20就可脫身了，繼續發揮戰力。

張延廷指出，飛鴻-97A是無人機，因此沒有人員的損耗，只要受後面的控制就可以了。所以變成你打的是裝備、武器而已，並沒有辦法對人的戰力做摧毀。

另外，張延廷更點出殲-20飛行員身上也有了新裝備，以前飛行是用檢查卡，要用翻的去看正常操作程序以及緊急操作程序，現在飛行員使用的折疊平板電腦，右手操控飛行，左手直接點進平板電腦就可以了， 不過，要先把飛行手套摘下來，這樣才會有觸感。平板電腦放的資料多，包含地圖和注意事項 ，都可用平板電腦來提醒，就不用像以前把檢查卡放在左腿上，用左手一頁頁的翻。而有電腦之後，也就能一體化，把所有資料放進去，方便快速多了。