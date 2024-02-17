U：NUS邀請《滾石摘星號》8組選手擔任演唱會嘉賓。（滾石唱片提供）

音樂實境節目《滾石摘星號》最終8組選手將於24日在兒童新樂園獻聲，擔任U：NUS《WELCOME TO THE A-TOWN》成軍週年演唱會的暖場嘉賓，也成為節目播出後選手們的首次現場LIVE演出。對於《滾石摘星號》選手們即將站上兒童新樂園舞台，U：NUS以學長身份分享演出經驗，吳昱廷勉勵選手們：「要在框架下找尋真實的自己。」高胥崴表示：「享受舞台，每次演出都要當成最後一次。」

高有翔分享節目中，U：NUS擔任助教與選手們一起上課，在李心潔的演技課上學習到「如何在鏡頭前展現不同於平常的面貌」，透露24日演唱會上精心安排了一段情境戲劇呈現，將能看到U：NUS的「學習成果」。選手們也各自分享在《滾石摘星號》節目中得到來自歌手的寶貴建議，其中聲音較小的wann在孫盛希指點下，特別練習發聲方式，學習推送聲音；葉柔則表示，音樂頭目張震嶽曾表示想看到她的表演「再瘋狂一點」，讓她笑說：「全力準備中，會在演唱會上讓大家看到更加瘋狂的一面！」

來自獨立樂團「VIBER氣氛人」的主唱花二銘和團長柯喬凱，是《滾石摘星號》中唯一以雙人組合參賽的選手，以City Pop曲風打造歌曲〈City Boy〉，氣氛人分享歌曲創作背景：在節目錄製期間，成員柯喬凱突遇家人離世的變故，仍毅然決然帶著家人最初的期盼完成比賽，回憶當時有感而發：「在摘星號的過程中，感受到的是完全不一樣的生活步調，當下可以不用想其他事情，只要想著音樂，這段時間成為深刻難忘的記憶。」