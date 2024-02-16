彰化市延平公園停車場的公廁設計沒有給兒童身高使用的洗手台跟小便斗。（彰化縣議員楊子賢提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市延平公園停車場農曆年前風光啟用後，縣議員楊子賢因接獲不少民眾提出使用心得建議，日前與還我特色公園行動聯盟、台灣護樹協會勘，針對遮陽及安全性等9大項目向彰化縣政府提出多項建議。彰縣府表示，該工程仍在保固期內，近期除將再會勘，也將匯整各方意見改善。

縣議員楊子賢表示，家長們最在意遮陽設施，公園的實用性絕對比美觀重要，縣府一定要想辦法於夏季前完成遮陽設施補強。延平公園停車場有設計電動車位，有車主建議電動車位應可在車格加註相關占用罰則，若彰化縣還無相關罰則，車格可改為「優先」而非「專用」，減少可能糾紛。

特公盟秘書長潘汝璧指出，部分遊戲設施的鋪面缺乏墜落防護措施，可能造成遊戲時的嚴重傷害，建議往後兒童遊戲場在開放民眾使用前，先邀請專家民團及兒童試玩，提供使用評估建議，改善後再行開放。

此外，兒童遊戲場旁的廁所未照顧兒童使用需求，且沙坑區未設置專用清洗區，鄰近的洗手台距離太遠，在兒童洗手腳時會帶沙至水泥通道，會增加一般民眾路過的滑倒風險。

台灣護樹協會陳元銘表示，舊有樹木大量移除後的養護情況不詳，且許多樹冠層高大的樹木對應到的樹穴空間明顯不足，鋪面大量水泥化，未來會有浮根導致路面不平的問題，現有老樹、移回樹木傷痕累累，傷口皆未處理，且周圍公園人行道與秀傳醫院動線上也並未銜接。

彰縣府工務處指出，有關針對延平公園停車場暨遊憩設施啟用後，目前該工程仍屬保固期，縣府刻正彙整包括縣議員楊子賢等在內的各機關、社團建議的相關改善意見，邀請專業單位研議改善方案，也將現地會勘，以確保使用者的安全與舒適度。