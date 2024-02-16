台印簽署MOU，台灣確定引進印度勞工，初期採小規模試辦，成效良好再漸進增額開放。對此，國民黨立委牛煦庭表示，引進印度勞工是否會影響國內就業市場？這是民眾關心的問題，民進黨要尊重民意，對外講清楚執行模式以及相關數據，不能像過去一樣什麼事都想橫柴入灶。

台印簽署MOU（合作備忘錄），引進印度移工議題，藍綠曾在總統大選前就此展開交鋒，侯友宜當時表明，他反對簽署MOU、引進10萬印度勞工。

國民黨立委牛煦庭今受訪時表示，既然民進黨要橫柴入灶，簽署MOU，那也是沒辦法的事，但政府現在有義務，要針對這件事做清楚的報告，對外講明配套。

牛煦庭表示，引進印度移工，會不會影響國內就業市場？又對於緩解台灣缺工問題有沒有具體幫助？這些都是政府要面對的問題，民進黨得更尊重民意，還有地方意見。

牛煦庭說，綠營過去完全執政，是絕對多數，因此強行通過許多政策，劣跡斑斑，這次選舉才會遭逢較大挫敗。如今新國會上任，如果民進黨在這個議題決策上還想用過去的邏輯故技重施，不會那麼容易得逞，若綠營面對質疑還要一意孤行，可見沒有從立委選情大敗中獲得教訓。

牛煦庭強調，他作為在野黨的立委，會充分反映民意，而政府的工作就是要把民眾的疑惑說清楚。若起初是要小規模試辦，也應該把該給的數據資料、執行模式交代明白，不能只因為小規模試辦，就能簽下去，會讓人感覺在玩兩面手法。

牛煦庭認為，這個議題在20日立院開議後，相信會成為朝野攻防焦點，因此政府講清楚說明白，絕對是有必要的。