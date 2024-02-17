柏霖將在讚聲系列演唱會開唱。（寬宏藝術提供）

2024讚聲系列演唱會疫情後強勢回歸，近日再公開兩場卡司，分別是《未來少女》人氣女團HUR＋緋紅魅影以及《聲林之王3》冠軍歌手柏霖PoLin，兩組皆是在選秀節目中大放異彩的超強新人，柏霖PoLin表示：「很久沒有和我的歌迷們見面了，他們常常在IG問我什麼時候還有專場。終於可以跟他們說了。」

HUR＋緋紅魅影也說到：「這是我們第一場九人專屬的活動，距離上次HUR六人的演唱會也有段時間了，非常期待在Legacy 跟新舊粉絲們見面！」HUR＋緋紅魅影「2024 HUR＋ 緋紅魅影音樂會」與柏霖PoLin「懂柏霖」演唱會分別將於4月14日及5月6日在華山Legacy開唱。

《未來少女》中展現高超演唱與舞蹈水準的女團HUR＋緋紅魅影，其中有六位利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇早已是知名女團HUR成員，在《菱格世代Dancing Diamond 52》中獲得第二名好成績，累積不少人氣。這次加入三位新血佟凱玲、林詩雅、香蘭，讓演出陣容更強大，舞蹈、歌曲編排上可以更靈活，展現不一樣的魅力。