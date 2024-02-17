為了迎接黃色小鴨睽違10年重返高雄，高市府運發局推出多項親子活動，邀請全民賞鴨兼運動，而「2024愛河創意自力造筏大賽」將於18日登場，近50隊好手集結愛河灣水域，以「黃色、鴨子」為主題，用自造船筏爭奪創意、速度、環保等組別共7萬3000元的獎金，更有參賽者掃空賣場黃色包裝洋芋片造船，引發眾人注目。

高市府運發局表示，此次參賽隊伍橫跨多方領域，除了有中山大學、屏東科技大學、靜宜大學、逢甲大學及橋頭國中與大榮國小等各級學校師生響應外，還有來自科技業工程師、經營自媒體及演藝團隊、大鵬灣潟湖旁的咖啡及水域推廣業者都紛紛組隊一同共襄盛舉。

由獸醫團組成的「褐色菜鴨」隊在臉書向高雄市長陳其邁喊話，要以台灣唯一蛋鴨品種-褐色菜鴨造型船跟黃色小鴨互別苗頭，比一比誰更可愛；「FRM台灣獼猴隊」則不只造船，還在自家倉庫開起縫紉場手作船員小鴨服飾配件，在造型上搞創意；「樂事號之三桑遊亞灣」則掃空賣場黃色包裝洋芋片，想嘗試多少包洋芋片可以支撐2個成年人。

有多組選擇以淨灘、撿海廢為材料製筏，「安安家族」就運用這次機會帶孩子淨灘，學習保護環境及海洋的重要性。而「金龍年行DUCK運」、「DUCK軍壓境」2隊來自台灣規模最大的離岸風電中心-MTIC，分別用廢棄輪胎和退役風機風葉做為造船材料。「船尾狂舞」則以鯨魚誤食海洋塑膠垃圾為主題發揮，希望提高公眾對海洋生態保育意識。