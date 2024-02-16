義联集團16日晚間舉行2024年集團新春晚宴，創辦人林義守致詞時表示，義联集團這些年持續投資高雄，但現在少子化的趨勢讓年輕人減少，缺乏勞動力，工程無法發包，將會是未來的一大問題，義联集團因此開設人力資源公司，針對引進外勞、本國勞工二度就業等提出協助。

林義守指出，他非常感謝銀行業對於義联集團的大力幫助，也感謝所有的協力廠商一同合作，雖然集團目前有10萬坪的建設還沒拿到使照，但高雄還是需要像他這樣的「傻人」，未來義联集團也仍會秉持一股傻勁，繼續投資高雄、建設高雄。