林姓嫌犯向麻豆區一家練歌場索取保護費不成，連續兩天向店家丟擲鞭炮、持球棒砸店，店家報案後不到4小時就被逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

林姓嫌犯月初向麻豆區一處練歌場強索2萬元的圍事保護費，與店家談判不成，14日凌晨先向店家丟擲鞭炮，15日再持球棒砸店，警方4小時內將他逮到，直斥笨匪。全案依照恐嚇取財、毀損與公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

「你們開這種店，就是一個月要給我2、3萬」26歲林嫌與24歲李姓男子同夥，學起黑幫圍事，2月初向麻豆區一家練歌場下手，向店家索要2萬元保護費，店家起初認為以和為貴，推稱生意不好，講價還價只願給5000元，林嫌等2人不願接受，雙方談判破裂。

林嫌見索取不成，14日凌晨獨自騎機車到該處練歌場門口，朝店內丟擲鞭炮還拿起手機拍攝再逃逸，隔日又持球棒，單身進入店內砸毀大廳各項設施，企圖逼被害店家就範，業者不勝其擾只得報警。

警方根據監視器影像，不到4小時掌握兩人行蹤，向檢方請得拘票，先在租屋處將林嫌逮捕，另外在李男家中將其帶回。林嫌供稱平常在家幫父親做裝潢，最近身上缺錢，才動歪腦筋想向卡拉OK店收取保護費。

警方調查2人犯案動機，初步未發現有人教唆犯案，直斥林、李兩嫌是笨匪，告誡他們針對轄區暴力事件一定嚴正執法的立場，全案依恐嚇取財、公共危險及毀損等罪嫌移送南檢偵辦。