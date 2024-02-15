香港男星向佐是影視大亨向華強和陳嵐的兒子，曾拜李連杰為師，拍攝許多武打題材的影視作品，在媽媽陳嵐的撮合下，2019年與女星郭碧婷結婚生子，成為兩個孩子的爸，近日向佐帶著一家人去法國奢華滑雪場，該處是許多富豪名媛的滑雪勝地，周遭旅館更是一晚破萬。

向佐日前發文寫道：「時隔幾年又來到Courchevel 1850（谷雪維爾）！這次全家一起來、從9歲開始學滑雪的我，其實曾經有個做職業滑雪選手的夢想…當時因為選擇做演員回到了國內。但如今可以把這份技能教給我的孩子、好開心！新春快樂大家」。

影片中他和郭碧婷兩人帶著孩子飛到法國著名滑雪場Courchevel 1850，飛機上兩個孩子分別坐在父母腿上看著《粉紅豬小妹》，到了滑雪場向佐充當教練教女兒「Cora」滑雪，Cora穿著雙板往向佐身邊移動時就像小鴨子，其中一段影片向佐兒子在滑雪場情緒失控大哭喊「爸爸」，夫妻倆手忙腳亂哄娃，向佐更化身好爸爸，讓郭碧婷抱著孩子坐在塑膠雪板上，來來回回拉了好幾遍，一家人玩得十分開心，最後還公主抱女兒滑雪，不過他在影片中註明：「安全措施完整，本人經專業訓練，雪齡20年，請勿隨意模仿！」

一家人滑完，喜愛滑雪的向佐和郭碧婷請假，到高級山頂區滑，向佐滑的是雙板，在雪道上行動自如，攝影師一度跟丟，影片發出後網友留言：「滑的挺好啊」、「郭碧婷素顏都那麼美」、「倆寶真可愛」。

而向佐一家去的谷雪維爾1850是位置最高的小鎮，在二戰期間就開始規劃，就連威廉王子夫婦和貝克漢夫婦都曾來此處滑雪，且還有飛機跑道可供起降，1992年的冬季奧運會和2023年的世界高山滑雪錦標賽都在此地進行，此外當地擁有7家米其林星級餐廳，還有許多奢侈品店，主攻高端客群，據悉兩大一小家庭6天光是滑雪票就要300歐元（約1萬新台幣），而滑雪場附近的酒店最低一晚約要3萬多台幣，且有些酒店還會規定入住時間不得少於2天，一趟下來花費不低。