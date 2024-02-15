據家扶基金會調查指出，有5成的弱勢童自認具有運動天賦，卻有近3成礙於各項困境只能深藏競技學習的夢想，為支持弱勢兒少運動潛質發展，即日起至2月25日止，家扶基金會「無窮世代新春義賣」於全台各地家扶中心辦理達94場，助逆流前行的弱勢孩子在體壇躍龍門。

據家扶服務統計顯示，弱勢兒少在運動培訓上以「訓練裝備」需求最高，佔57.7％，如訓練服、鞋子、球具、護具等用品；其次則是因「比賽」延伸的報名、交通食宿費用，佔14.7％。如就讀高二的林宇涵幼時父親即病逝，媽媽以蔥油餅小攤辛苦拉拔出3位傑出體壇人才，除了兩位哥哥分別在國小、國訓中心擔任柔道助教和培練員外，宇涵去年更在世界青少年柔道錦標賽中奪下銀牌，創下中華隊此項賽事女子組歷年最佳成績，奧運是她未來夢想。

家扶基金會持續推動兒少運動潛力助學與菁英培植方案，目前至少有300名具潛質兒少，共1000萬元的扶助缺口。開春第一周於全台家扶中心所辦理「無窮世代新春義賣」，在地商家紛紛熱情響應，提供各式實用生活與應景商品，開工「龍」總來、助貧「龍」順利。此外，民眾亦可透過小額定期捐款「無窮世代」，長期扶助弱勢兒少，成為他們最有力量的後盾。