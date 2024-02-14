賭場負責人拒絕交出機台背板鑰匙，警方以鐵槌強制作為。（新北市三重警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市三重警分局本月4日執行清源3.0專案，查獲轄內某家販售冷凍海鮮食品的店家，暗地經營賭博性電玩。警方前往查緝，果然查獲多款彈珠機台，供賭客以分數兌換新台幣，當場逮補負責人38歲林姓男子及其46歲妻子陳女、賭客1人，並查扣賭資6萬餘元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物，訊後依賭博罪嫌送辦。

為了使春節期間治安平穩，三重警方上周執行清源3.0專案，期間接獲情資，指出三重自強路某家生鮮食品店「掛羊頭賣狗肉」，以「生鮮海鮮店」作為掩護，但暗地裡經營賭博性電玩，警方隨即組成專案小組展開蒐證，待時機成熟後前往攻堅，一舉破獲這家賭博電玩賭場以及林姓夫妻檔。

警方指出，該店家設置多款彈珠機台供賭客選擇，每次以500至2000元不等之賭金兌換彈珠，賭客以彈珠操作機台遊玩後，可以相對應分數兌換現金，陳嫌為了躲避警方查緝，也設置多支監視器過濾進出賭客。

警方上周日晚間10時許，持法院核發搜索票前往攻堅，果然當場查獲林嫌夫妻以及賭客1人，另查扣賭資共新台幣6萬4910元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物，除依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博等罪嫌將林嫌夫妻送辦外，賭客也依社會秩序維護法裁處。

三重分局長黃南山表示，治安沒有假期，為了讓市民安居樂業，警方積極掃蕩各不法場所，讓大家能夠開心過好年。