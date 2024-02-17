近日中國大陸空軍「王海大隊」接受採訪時指出，該隊曾為了執行任務出動6架殲-20，不過在執行任務的途中，卻遭到外軍機插入殲-20的機隊。對此，退役少將栗正傑16日就表示，「殲-20為什麼會被發現？就是掛龍伯特鏡，因為要把他信號放大，不然會有跟民航機相撞的危險，我覺得這件事情美軍不講武德，我掛龍伯透鏡讓你看到我，結果你不掛龍伯透鏡，那這種東西就是不講武德，不能這樣，勝之不武」，引發討論。

栗正傑16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「殲-20為什麼會被發現？就是掛龍伯特鏡，因為要把他信號放大，不然會有跟民航機相撞的危險，平常在訓練的時候，必須要讓我周邊的飛機都能看到我」，栗正傑提到，「我覺得這件事情美軍不講武德，我掛龍伯透鏡讓你看到我，結果你不掛龍伯透鏡，那這種東西就是不講武德，不能這樣，勝之不武」。

栗正傑更說，「殲-20還有很重要一件事，空軍作戰除了講質以外，量也很重要，不能光有質沒有量，質量都很重要，而殲-20的質量都很明顯提升」，栗正傑最後也坦言，「尤其是如果能做到垂直起降，那是很科幻的一件事，因為殲-20是雙發引琴，如果說殲-20要做到垂直起降的話，要看他後面那兩個引擎，是不是有向下的推力把他飛上去，這個東西如果沒看到實體來講，是有一定的難度」。