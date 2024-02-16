近年犯罪年齡持續下降，青少年犯罪增加，桃園市中壢警分局特別於開學日前往中壢林森國小辦理入班宣導，還特別找來恐龍裝讓員警穿上，就是希望能抓住孩子們的眼球，吸引他們的注意，把犯罪預防意識牢記在心。路過家長也開心地幫孩子和恐龍裝合照，覺得警方的宣導很有意義。

中壢分局指出，這次宣導中壢分局除了特別準備「毒品擬真教具」外，還製作可愛的「Q版反詐騙貼紙」發送，希望能讓孩子們開心學習。

宣導員警透過「毒品擬真教具」讓小朋友親眼看毒品的外形、態樣、包裝如何，並跟小朋友宣導，現在部份的毒品包裝跟糖果一樣，強調來路不明的糖果、梅粉、咖啡包都不要去嘗試。另外也跟學生宣導任何人要求幫領錢、收取包裹，有可能是詐騙集團利用作為詐欺幫助犯，不要隨便應允別人的要求。

中壢警分局表示，警方會持續走入校園入班宣導工作，用平易有趣的方式，讓社會幼苗從小培養犯罪預防意識，透過法治教育將「識詐、反毒」向下扎根，並持續更新犯罪預防知能。「犯罪預防、預防被害」，衷心希望每位孩子都能平安、健康、快樂長大。

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