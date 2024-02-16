大年初七開學日，台北市長蔣萬安16日一早前往位在南港的東新國小，除了在校門口與返校的小朋友打招呼、發紅包外，也參觀了國小書包減重計畫於校園中的成效。在與小朋友們互動時，蔣萬安直言在寒假期間為了讓太太好好休息，自己一個人帶三個小孩「一打三」，結果沒想到最後變成「三打一」讓他很崩潰，直言「提前上工輕鬆很多」。

蔣萬安表示，自己為了讓太太好好休息，因此一個人帶三個小孩，沒想到最後卻變成「三打一」，被三個孩子整到快崩潰，才真的體會到太太非常辛苦也非常偉大。蔣萬安更直言，提前上工讓自己輕鬆很多。

至於已經是國中生的「大寶」，蔣萬安則表示大寶滿能自己照顧自己，昨晚也提前整理書包，並將該完成的作業給完成。

現場記者詢問，很多家長反應「開工日」與「開學日」不同步讓他們很吃不消，蔣萬安也表示理解，直言家長已經上班了，結果孩子還在放最後一天假，對於照顧上面的確是相當不方便。

蔣萬安也允諾，未來會來協調看看，怎麼樣能夠滿足各方面的需求，「確實需要一些調整，如果說能夠同一天是比較好。」