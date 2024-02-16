寒假結束，今天（16日）是開學日，桃園市警局龍潭分局轄區19所國中、小學，有許多家長接送學童，因應學校周邊交通狀況，可能發生壅塞情形，為確保學童安全及用路人行車順暢，警方今早6至8時編排交整警力，在門口加強交通疏導，維護交通順暢及安全。

龍潭警分局除配合學校各項安全措施外，另加強落實與教育機關、學校之聯繫與通報機制，協助龍潭區各級學校安全務必事前進行環境檢測評估，強化校園聯繫及周邊巡察勤務，加強轄內各級學校學生上、下學安全維護。

警方也於上課期間，針對校園周邊地區治安死角，加強門禁管制，各級學校採行有效保全防護措施，強化安全防衛能力，以因應突發狀況發生確保校園師生安全。

因應近期行人安全為交通重點工作，龍潭警方將針對校園週邊安全走廊持續建置，並加強違規停車取締，對於校園週邊路口取締車不禮讓行人違規，加強轄內各級學校學生上、下學交通安全維護。

龍潭警分局分局長張鶴瓊特別呼籲各位學生家長：接送孩童時，勿違規停車及佔用學校周邊臨時停車格，駕駛應禮讓行人優先，遇有行人穿越道時，應減速確認無學童穿越方可通行，共同維學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。