今天是中小學開學日，根據衛福部統計，去年（2023）全國兒少通報事件較前年（2022）增加2成，其中成長最多的是國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。保護司長張秀鴛指出，寒暑假結束後2到4周是兒虐高峰期，由於放假期間生活作息打亂，突然開學要上課了，面對孩子遲到、功課沒寫等問題，可能導致親子相處比較緊張，管教衝突會更嚴重。

衛福部統計，去年全國兒少通報事件突破12萬件次，相較於前年成長約2成，其中兒少遭家長不當對待事件成長了7％，主要類型為身體不當對待，被害兒少年齡以國小學童增加最多、其次則為6歲以下之幼童，顯示去年兒少保護案件增長最多的類型是國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。

兒少通報是針對未滿18歲的兒童及青少年，通報管道包括警察、社工、醫事人員等相關人員。張秀鴛表示，其中兒少遭不當對待事件，約85％都是來自主要照顧者，包括家內的父母、監護人、同住家人，以及家外的學校老師、托育人員、安親班老師等，又以家內占多數。

「不當管教的案件數，不會因為少子化而減少。」張秀鴛指出，有些家長習慣以3C產品養孩子，等到孩子長大了，要求他不玩手機電動是不可能的。網路成癮的議題導致親子發生衝突的問題，會慢慢浮現，甚至以孩子還手、親子互毆的形式呈現。

張秀鴛指出，過去統計發現，寒暑假結束後2到4周是兒虐的高峰期，因為放假生活打亂，突然要上課了，可能面臨遲到、功課沒寫等情況，導致親子相處比較緊張，管教衝突會更嚴重。

衛福部提醒，體罰管教看似立即有效或未造成孩子嚴重傷害，但相關研究顯示，長期下來對兒少身心發展有負面影響。如果有管教上的衝突或親子溝通不良時，不妨採取以下方法：先「深呼吸-恢復冷靜」，再「教孩子-嘗試溝通」，如果判斷情況更加衝突或難以冷靜與孩子溝通，則可「暫離場-找資源」，尋求其他家人替手協助照顧，以避免傷害兒少的安全與身心健康。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。