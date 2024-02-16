高雄一名邱姓男子，2021年12月18，發現A女在臉書社團張貼求職訊息，便佯稱可以提供秘書工作，主要是陪同應酬及記錄會議過程，於應酬過程中更有高額小費可收取，還以正式錄取前須經面試為由約見面。

A女前往赴約時卻發現是在汽車旅館，進入房內後，邱男就向佯稱客戶稍晚會到，在客戶到達前，須測試A女酒量及與客戶往來的親密接受度，且應酬中所得的小費，會因雙方互動的親暱程度而提高。

A女誤信邱男所言，任由邱男手撫摸胸部及下體，還被舔胸部，被強制性交得逞，A女因為一直沒有見到所謂的客戶前來，察覺有異因而離去，之後才驚覺受害，憤而報警提告。一審法官審酌，邱男為一己私慾，侵犯A女性自主權、戕害其身心，邱男被依犯強制性交罪，處有期徒刑3年2月。邱男不服提起上訴。

二審時邱男向法官表示，他因一時失慮做出犯行，已坦認犯行不諱，事後更與A女達成和解，承諾賠償50萬元，A女也在一審時就表示同意給予從輕量刑的機會。而他在新冠肺炎疫情期間，工作收入大受影響，在經濟拮据的情況下，仍努力向親友借貸，永來履行和解，犯後態度良好。

法官審酌，邱男為滿足個人性慾，對A女實施性交犯行，雖未直接施以暴力手段，仍屬違反A女意願，客觀上也難認有足以引起一般人同情之處；且依邱男犯罪情節與法定刑（最輕本刑為3年以上有期徒刑），兩相權衡要屬相當，並無情輕法重或刑罰過苛的狀況，自然無酌減其刑的必要。

法官認，邱男在檢警偵辦時及一審準備程序時，全部都否認犯罪，直至一審最後一次審判程序時才坦承犯行，另與A女達成民事調解並持續按期給付調解金，及其先前未曾犯罪等情節，量處有期徒刑3年2月，誠屬妥適。日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

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