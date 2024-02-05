無業的29歲王姓男子2022、2023年間，在交友及通訊軟體一人分飾二角，舉辦性愛挑戰遊戲，自封「關主」，15分鐘口交使關主射精，可獲50萬至1000萬元獎金，誘使5名女子和1名少女自願付費參加遊戲，詐得56萬元，害得被害女子人財兩失，新北地院審理後依詐欺取財及違反兒少性剝削條例等判處王男4年徒刑。

新北地院指出，2022年12月至去年7月間，王男在交友軟體向被害女子誆稱是「關主」，自辦性愛挑戰遊戲，只要15分鐘內以口交方式，使關主射精，可獲1高額獎金。王男謊稱參加遊戲有帥哥及醜男，遊戲前會簽保密協定，若挑戰失敗不僅要付參加費，還要完成一次性行為當作懲罰，闖關成功獎金則是1000萬元，但其實從頭到尾只有他一人。

新北地院表示，共有5女心動參賽，其中3女還付2千元至1萬元參賽費。其中受害1女最慘，王男拐騙她參加挑戰連續30天與關主性行為，最高可獲得獎金2000萬，王佯稱將賽事移師到日本舉辦，要求女方墊付旅費。該名被害人前後與王男發生9次性行為，還送王1支價值約3萬5千元iPhone 14 Pro手機，更支付報名費加旅費近55萬元。

新北地院表示，王男謊稱參加遊戲有帥哥及醜男，遊戲前會簽保密協定，若挑戰失敗不僅要付參加費，還要完成一次性行為當作懲罰，闖關成功獎金則是1000萬元，但其實從頭到尾只有他一人。

去年8月30日，王男食髓知味，誘騙17歲少女以參加挑戰可獲100萬元獎金，「騙炮」得逞，事後還傳訊恐嚇少女，揚言散布影片。

新北地檢署依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪嫌，起訴王男，新北地院認為王以詐術誘騙被害人發生性關係，並無強暴、脅迫等方式壓抑、妨害女方性自主權，除騙取「報名費」外，並詐得免費「性交服務利益」，構成詐欺得利罪等7罪，判處有期徒刑4年。

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