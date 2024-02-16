台北市一名陳姓婦人，因為年紀大了加上經濟狀況不佳，因而請求2名孩子要負起扶養的責任，但2名孩子不滿，在他們還年幼時，父母親就已經離婚，之後母親赴大陸工作，自此未曾再有任何連繫，期間母親也多次返台，但未曾來探視過，因而向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，2名孩子都指稱，陳婦雖然是他們的母親，卻在他們分別年約7歲、4歲時，她與父親離婚之後，就前往大陸地區工作，此後就未曾再扶養他們，甚至多次入境台灣時，也未前來探視，無正當理就未盡扶養義務。

陳婦則表示，2個小孩至少在她「身上住了幾個月」，而且她不是懷孕生完小孩後就離婚，而且，離婚時雖未協議她需按月支付扶養費，但她曾陸續支付扶養費最少20萬元，也曾經前往探視，但由於大多時間都在大陸地區，因而無法頻繁前往。

孩子的父親作證時則表示，他與陳婦在1998年間離婚時，小孩大概是7歲及4歲，離婚後，陳婦不僅從未支付任何扶養費，2個小孩還是用政府補助及他向家人周轉，才能扶養長大，陳婦也沒有來家裡探視小孩過。

法官審酌，陳婦在孩子成年前，長期未盡扶養義務，且難認有何正當理由，就未曾探視小孩，導致他們在年幼時，就缺乏母親的基本關愛，而且情節重大。日前依法判決，陳婦的2名孩子均免除扶養義務。