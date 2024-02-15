在諾魯與我斷交後，其他太平洋友邦也成大陸利誘對象。友邦帛琉總統惠恕仁日前致函美國參議員，透露大陸向帛琉開出價碼，來換取該國與台灣斷交。親筆信中透露，陸方宣稱將「訂滿所有帛琉飯店房間」。

Letter from President @Surangeljr to unnamed US Senator on urgent need to #passCOFA describes China's offers to Palau to break its relationship with US and Taiwan, including "The PRC has already offered to 'fill every hotel room' in our tourism-based private sector – 'and more if… pic.twitter.com/m8n68C02DJ — Cleo Paskal (@CleoPaskal) February 15, 2024

美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員Cleo Paskal 15日在社群平台X上公布惠恕仁於本月9日寫給美國參議員的信函。惠恕仁在信中透露，除了以觀光做誘因之外，大陸方面還表示，每年投資2千萬美元（約新台幣6.3億元），在帛琉營運佔地2英畝的遠端客服中心。

惠恕仁在信中直言，大陸的目的在於將帛琉納入親中陣營，誘使帛琉犧牲台灣，從而破壞美國在太平洋的戰略布局。惠恕仁呼籲美國參議院支持帛琉等3個太平洋島國與美國簽訂的《自由聯合協定》（COFA），協助帛琉對抗大陸的經濟誘惑。

帛琉今年將舉行總統大選，總統惠恕仁去年接受外媒專訪時就坦言，帛琉正面臨大陸要求放棄承認台灣的壓力。

副總統賴清德（右）2022年曾造訪帛琉，並會見帛琉總統惠恕仁（左）。（總統府提供）

但惠恕仁的親筆信顯然未能發揮作用。美國參議院在13日凌晨通過對烏克蘭、以色列與台灣的953億美元（約新台幣3兆元）援助計劃，但惠恕仁爭取的70億美元（約新台幣2218.7億元）COFA援助資金，卻未能在美國國會獲得批准。