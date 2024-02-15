新北一名陳姓女子 與邵姓男子結婚， 婚後育有3名子女，不料，後來卻發現丈夫與黃姓女子外遇，還有過多次性行為，丈夫後來還公開在臉書貼懷孕照並標註黃女，甚至直接認養他們所生的兒子，2人不僅帶小孩出遊，更是一起到大陸出差。陳女憤而向2人提告連帶賠償500萬元。

法院審理，邵男與黃女辯稱，配偶權並非憲法或法律上應予保障的權益，陳女主張配偶權益被侵害，自不可採。而且，邵男與陳女早在2019年底，就因夫妻關係破裂形同陌路，多次磋商離婚條件，陳女甚至提出離婚協議書給邵男，黃女是因邵男宣稱將完成離婚，因而認為邵男已離婚，並無故意侵害陳女權益及過失。

法官認，邵男與黃女發生性交行為，顯已逾越普通朋友間的正常社交行為，已破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福之程度，共同不法侵害陳女基於配偶之身分法益，2人應負共同侵權行為之連帶賠償責任。

法官日前依法判決，2人應連帶賠償陳女以55萬元為適當。可上訴。