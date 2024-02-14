年代旅遊總經理林大鈞（左）深夜出面召開記者會說明，並鞠躬道歉向團客表達歉意。（蔡亞樺攝）

春節到越南富國島旅遊，卻有數百位台灣旅客遭丟包。對此，年代旅遊總經理林大鈞今（14）日晚間在公司法律顧問的陪同下召開記者會，除了數次鞠躬致歉，也強調絕對不會推卸責任，會在最快時間內釐清團員們受損的權益，並給予賠償。

林大鈞晚間召開記者會表示，針對這次富國島事件，對出團的旅客致上12萬分的歉意，對於這段期間他們在越南所受到的委屈，也再次向所有團員致歉，「本公司會秉持積極、主動、從優的態度處理，來面對團員的權益受損進行協調，一定會讓此次受損的旅客有合理及妥善的解決」。

林大鈞指出，第一、本公司會成立專案服務窗口，也會成立LINE官方群組，確保團員有任何反應都能夠立即給予回應；第二、會主動面對團員商討後續處理事宜，一切依照合約規定來進行處理，絕不推卸責任；第三、事發至今，本公司選擇在此刻才召開記者會，主要確保所有團員已平安坐上回台班機，才召開記者會，絕非外界所傳避不見面，畢竟團員的人身安全才更為重要。

林大鈞提到，外界所傳有積欠越南WInnER國際旅行社款項的問題並非事實，付款模式是在共同群組商議出來的結果，有採用月結、團後付款等方式；其餘旅行社所稱欠款，有部分是因先前疫情期間所導致，但目前有在陸續還款中；至於疑似積欠員工薪水的傳言，林稱除1位離職員工仍在計算外，其餘全數員工應已在本月的發薪日（2月8日）領到薪水。

林大鈞強調，年代旅遊已成立27年，在業界小有名氣，雖然這次的事件確實對營運有極大的虧損，但會秉持永續經營的理念，把財務或是經營重新調整，如公司內部作業、也會慎選外籍航空、外站地接社等，此次出團的團員有受到任何的權益損失都會一一收集，並依照政府規定在最快的時間內給予賠償。

媒體提問有旅客反應簽訂旅遊定型化契約部分條文遺漏，林大鈞說，公司定型化契約都是依據觀光署的定型化契約版本，近800位旅客應都照觀光署定型化契約給予參考，若有部分旅客反應簽署到2016年定型化卻約，應是少數情況，若是需要最新版本，可以重新簽署。