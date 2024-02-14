農曆春節期間台灣團292人在越南富國島慘遭丟包，越南當地旅遊局表示，監察小組今(14)日將前往富國島釐清各項問題。

這起丟包糾紛因國內年代旅遊與越南地接社收款日期喬不攏而起。根據越南媒體《青年報》報導，針對這場旅遊糾紛，堅江省旅遊廳廳長堅江省旅遊局局長裴國泰表示，監察小組今天將前往富國島釐清各項問題。相關單位將審視兩家旅行社之間的合約，並按規定展開處理。

《青年報》報導，越南WInnER國際旅行社負責人已向堅江省當局說明，付款截止日期是2月11日，但「年代旅遊」仍然沒有匯款，所以公司才結束該計劃。後續經台灣方面協調，公司重新安排了遊覽車及住宿，恢復既定行程。

堅江省旅遊局聲明指出，裴國泰表示，針對近300名台灣旅客滯留的事件，14日將派調查小組前往富國島調查，並審查兩家旅遊公司之間的合約，後續依規定進行處理。

年代旅遊富國島團被丟包，中華民國旅遊品質保障協會公關主委李奇嶽表示，旅客返台後，可與旅行社先溝通討論相關賠償，若溝通不成，品保協會將成立專責窗口，15日起接受旅客申訴，協助召開協調會。觀光署指出，年代旅遊恐有違約，將蒐集事證，若違法最高開罰5萬元。