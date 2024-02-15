農曆新年一般都喜歡喜氣的顏色，有一名女子在臉書社團「匿名3公社」貼文抱怨，她表示，因為除夕當天還蠻冷的，他們1家4口開車回到婆家，但4個人剛好都穿黑外套、黑長褲以及黑鞋子。

不料，團圓飯還沒開飯，「毒菇」就開始掀戰，跟婆婆說他們都穿「黑色」，「分明就是來給婆家難看」。而婆婆也就這樣很不爽，還不給孫子紅包，就在吃飯時，「毒菇」跟婆婆就提了3次他們全都穿黑的。

網友看到貼文後留言表示，「大過年穿全黑？妳沒其他衣服了？」、「過年全家都穿全身黑？是故意的嗎？」、「不知道的以為你們是去參加告別式！」、「其實很多人還有有黑色忌諱的」。

「小姑還有這種觀念好奇怪，這不是老人的觀念嗎，自己平常愛怎麼穿沒關係，但去別人家又是過年還是要斟酌一下，可以避免無謂的爭執不是很好嗎」、「明知道過年就不要這樣穿，想觸霉頭啊，活該被罵，說明你們真的是白目」。