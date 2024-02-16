沒想到新竹御頂攻城獅新任總教練密特羅維奇的執教首勝這麼快就到手！儘管艾夫伯上半場轟下24分就提前扭傷腳踝退場，攻城獅下半場換成狄帝、克拉兩名洋將接手，最後以97比79力挫地主新北國王，中止3連敗，目前攻城獅戰績來到8勝9敗，跟排名第4桃園璞園領航猿之間僅剩0.5場。

由於林書豪、林書緯、李愷諺與洪志善等控衛都因傷沒法上場，國王不得已改用李威廷先發控球，開賽自然失誤連連，讓攻城獅靠著艾夫伯火力打出13比0小高潮，更曾擴大領先到24分，打完上半場，攻城獅55比36領先，艾夫伯半場就摘24分。

國王第三節開始就打出16比4攻勢，轉眼縮小差距到6分，艾夫伯也因腳踝扭傷退場治療，幸好克拉、狄帝接連投進三分球，帶領攻城獅回應11比2小高潮重新拉開；末節換成曼尼高右手掌受傷，攻城獅趁機打出8比2，重新擴大領先差距到18分。

接下來雙方失誤連連，加上命中率也偏低，場上變成另類防守大戰，也讓攻城獅繼續保持兩位數以上領先優勢，眼見追分無望，國王也在最後1分多鐘就把曼尼高換下休息，提前宣告高舉雙手投降。