NHL推薦賽事 : 2/1(四)，08:30 洛杉磯國王@納許維爾掠奪者

洛杉磯國王季初狀態出色，戰績一度緊咬分區龍頭溫哥華加人，但一月攻守兩端表現失序，單月只繳出2勝7敗5和，目前已跌出季後賽名單。而過往以堅強防守聞名的納許維爾掠奪者，近幾季換血尚未看到成效，已連續4季無緣季後賽。值得注意的是，國王上次在掠奪者主場贏球已經是2018年的事，客場面對掠奪者6連不勝，但近期前場傷兵滿營，要在客場取勝難度不小。

國王本季進攻不如上季穩定，前場主要輪替艾維德森(Viktor Arvidsson)因椎間盤傷勢本季尚未出賽過，先發左翼拜爾菲德(Quinton Byfield)又因為身體不適將缺陣一段時間，前場人手不足的國王，調度上將會更捉襟見肘。防守崩盤是國王戰績衰退的最大主因，門將塔伯特(Cam Talbot)賽季前三個月的場均失球都維持在2.5球以下，但到了一月卻完全走樣，單月場均失球高達4.27球，更有連續三場先發都丟失5球的難堪紀錄。進攻端不夠強勢的國王，若防守端也無法止血，恐怕會離季後賽之門越來越遠。

掠奪者本季場均進球2.98球、以多打少成功率19.4%都處於聯盟中後段班，陣中僅有以福斯伯格(Filip Forsberg)為首的先發前場較具威脅，替補組合的進攻能力都乏善可陳。薩羅斯(Juuse Saros)是掠奪者主戰門將，職業生涯初期有驚豔表現的薩羅斯護門能力逐年下滑，近幾季的救球率雖然都能維持在9成以上，但給予球隊的安定感遠不及掠奪者傳奇門將林內(Pekka Rinne)。掠奪者長期以來的建隊方向是重守輕攻，但近年防守不若過往強勢，鋒線球員的養成也不如預期，短期內很難再回到強隊之林。

雖然雙方門將近況不太理想，但兩隊都缺乏單刀能力強的球員，傳導效率也偏低，加上近兩次交手都是1比2的低比分戰，筆者認為此戰高機率仍會走向焦土戰，建議投注「總分大小玩法-小5.5」。勝負盤部分，國王前場人手短缺，近5場場均進球僅有2.4球，而掠奪者一月在主場的進攻效率在水準之上，因此進攻狀態略優於國王，筆者看好掠奪者能延續主場面對國王的不敗紀錄，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。