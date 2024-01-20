林書豪20日完全開啟「殺神」模式，全場投18中14，含三分球投6中4，罰14中11，攻下本季次高的43分，其中光在第二節，豪哥就包辦打破聯盟單節得分紀錄的22分，另有8籃板、3助攻、2抄截，帶領新北國王在新莊主場114比82痛宰福爾摩沙夢想家。

隨著國王痛宰夢想家取得2連勝，目前國王戰績來到10勝5敗，跟暫居聯盟龍頭的夢想家(10勝4敗)之間勝差只剩半場，21日續在主場迎戰高雄鋼鐵人的比賽，國王還會迎來結束15場禁賽的楊敬敏，整體戰力將會更加堅強，重新搶回龍頭寶座指日可待。