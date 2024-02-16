2024立委選舉落幕，新國會尚未開議，2026地方選舉布局已經甚囂塵上。針對六都最新的戰況演變，國民黨新科立委徐巧芯指出，台北市長獎萬安、桃園市長張善政連任機會相當高。台中江啟臣出馬也很有機會。新北則是激戰區。而綠營本命區台南高雄，謝龍介跟柯志恩都大有可為。

徐巧芯15日在《新聞大白話》節目指出，接下來的六都選舉，很多人是要爭取連任的，他市政做得不錯，在整個2024選舉也走出去，受到很多歡迎的，包括蔣萬安也好、張善政也好，他們連任的機會都相當高。至於台中，因為盧秀燕的市政成績、民調滿意度，還有江啟臣本身過去的經歷也都不錯，現在又是副院長，很有機會。接下來就是激戰區新北市，以及台南、高雄能不能夠打下來？

「因為台南、高雄他們都碰到了，民進黨已經做滿兩任，要換人的狀況之下。」徐巧芯強調，「目前民進黨也都沒有非常強悍的人選，其實我認為謝龍介跟柯志恩，仍然是大有可為的！」