2024立委選舉落幕，新國會尚未開議，2026地方選舉布局已經甚囂塵上，國民黨台北市議員游淑慧15日在《大新聞大爆卦》節目強調，國民黨的提名策略，保障現任不應該再繼續，新人沒有管道往上，就會往民眾黨跑。一定要避免讓民眾黨招降納叛、做無本生意，演變成藍旗打藍旗。

「兩年前我就提到一個我們要預警的事情，就是國民黨的提名策略。」游淑慧表示，「第一個，保障現任這個事情，我認為不可以再繼續了！雖然我是現任，但是我覺得一直保障現任的結果，你讓新人被壓在壓力鍋下面，他就會往民眾黨跑啊！」

「國民黨沒有提名你，他就往民眾黨跑啊，李有宜不就是這樣子嗎？」游淑慧提到，李有宜這次在三重也展現很強大的戰力，聽說她議員的時候原本是在萬華初選，沒有成功提名，她就跳到民眾黨，「政治也沒有忠誠度的啦！哪裡有我發揮的舞台，我就去哪裡嘛？」

游淑惠指出，「可是國民黨的提名策略也要，還有我們要小心，就是有人帶槍投靠，就是當你沒有被提名，他就帶槍過去對方那邊。然後民眾黨剛好沒有人可以提名，他就提你，結果就會變成自己人打自己人。這不是因為藍白有共同的支持者，而是他會招降納叛！」

游淑慧強調，「他會吸收從藍綠跑過去的選將，用你的兵來打你的人，這是民眾黨他的策略，這叫無本生意。共產黨也是這樣，你帶著兵啊、將啊來投靠、來投降，然後你就再就地、原地再打回去國民黨，這是民眾黨的策略。所以這是國民黨唯一要考慮的，就是你如何管好自己的人！」

「做好提名策略，讓黨內優秀的人才，有一個管道可以往上，讓他不至於說：啊算了算了、我去民眾黨好了！」游淑慧直言，「然後不要便成說，打著藍旗打藍旗，這是我們要小心的事情。所以2026的提前布局，對國民黨來說，我們迴旋的餘地很少！」